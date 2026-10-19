Самолет Новосибирск – Махачкала подал сигнал бедствия над Казахстаном

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Самолет компании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Махачкалу, подал аварийный сигнал 7700 над Казахстаном. Об этом свидетельствует сервис Flightradar.

По его данным, борт развернулся недалеко от Кокшетау и полетел в направлении Омска.

В настоящее время самолет готовится к посадке на запасном аэродроме в Омске. Причиной стала техническая неисправность, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным авиакомпании, решение об уходе на запасной аэродром принял экипаж рейса.

Ранее рейс SM788 из Москвы в Хургаду перенесли из-за ухудшения самочувствия одного из членов экипажа. Это связано с приоритетом безопасности пассажиров. Клиентам авиакомпании предоставили размещение в гостинице и другие меры поддержки.