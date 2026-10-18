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00:28

Транспорт

Три летевших из Турции самолетов развернулись на пути в Москву

Фото: depositphotos/Shebeko

Пассажирские рейсы из трех турецких городов изменили маршрут из-за ограничений на полеты в московском аэропорту Внуково. Самолеты направились обратно в сторону Турции, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Речь идет о рейсах из Антальи, Стамбула и Измира. Все три воздушных судна развернулись, когда находились в воздушном пространстве Польши и Литвы.

По словам собеседника агентства, самолеты взяли курс на стамбульский аэропорт имени Сабихи Гекчен. После их прибытия авиакомпании должны определить дальнейшие действия.

В частности, будет решаться вопрос о повторном вылете в Москву или пересадке пассажиров на другие рейсы. Окончательное решение примут после возвращения самолетов в Турцию.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. Меры объяснили необходимостью обеспечения безопасности полетов.

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