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19 октября, 12:30

Культура

Дочь Федосеевой-Шукшиной сообщила об улучшении состояния актрисы

Фото: legion-media.com/Photographers

В состоянии здоровья народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной появились улучшения, однако сроки ее выписки из больницы пока неизвестны, рассказала РИА Новости дочь актрисы Ольга Шукшина.

"Врачи все так же лечат, я все так же ежедневно ее посещаю", – подчеркнула она.

О госпитализации Федосеевой-Шукшиной стало известно 14 октября. Ее привезли на скорой в реанимацию одной из столичных клиник после ухудшения состояния сердца. Дочь актрисы пояснила, что причиной госпитализации стала сердечная недостаточность, а не инфаркт или инсульт.

Близкая подруга актрисы и адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что врачи проводят все необходимые процедуры. По словам подруги, дочь Федосеевой-Шукшиной находится рядом с матерью и практически не отходит от нее.

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