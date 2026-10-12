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12 октября, 12:46

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РЕН ТВ: актрису Марину Неелову госпитализировали с переломом шейки бедра

Актрису Марину Неелову госпитализировали с переломом шейки бедра – СМИ

Фото: кадр из фильма "Карп отмороженный"; режиссер – Владимир Котт; производство – "КиноКластер"

Актрису Марину Неелову госпитализировали в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что у нее перелом шейки бедра. После инцидента артистке вызвали скорую помощь. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации в одну из столичных больниц.

Ранее актриса Ирина Безрукова была доставлена в медучреждение с переломом ноги. Она отметила, что травму получила случайно. Позднее артистка рассказывала, что чувствует себя хорошо, прогнозы положительные.

Также Безрукова поделилась, что после перелома впервые за 20 лет оформила больничный лист. Кроме того, несмотря на травму, она продолжила выступать.

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