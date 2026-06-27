В Минобрнауки РФ исключили отмену письменных работ в вузах

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Минобрнауки РФ не рассматривает отмену письменных работ в вузах. Об этом заявил замглавы ведомства Константин Могилевский.

"Классические письменные работы должны дополняться устным разговором. Хотя, конечно, речь не идет об отмене письменных работ", – цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы министерства, письменные работы помогают научиться формулировать мысль и структурировать мышление.

"Нужно, конечно, рассказать, о чем ты в своей работе написал, защитить какие-то положения. Поэтому должно быть такое сочетание письменной и устной части", – пояснил Могилевский.

Он указал, что ИИ позволяет обрабатывать большие объемы информации, расширяя горизонт исторической науки.

Ранее в Минобрнауки РФ допустили отмену дипломных работ в вузах. Это связано с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Выпускники могут начать сдавать устный экзамен.