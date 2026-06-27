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27 июня, 12:46

Политика

В Польше подали иск о передаче здания бывшего генконсульства РФ в Гданьске

Фото: gdansk.mid.ru

Власти Польши хотят через суд отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске. Об этом рассказал советник генеральной прокуратуры республики Войцех Муравский.

"В окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации", – приводит его слова РИА Новости.

Отмечается, что после прекращения работы генконсульства в нем оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности.

Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение.

Российское консульство в Гданьске закрылось 22 декабря 2025 года, так как МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее российское консульство в стране.

Позже польские чиновники предприняли попытку захватить здание консульства, однако не смогли проникнуть в здание. Глава пресс-службы администрации города Изабелла Козицки-Прус добавила, что в здании находится персонал и "никто не открыл чиновникам двери".

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