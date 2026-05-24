Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 08:39

Политика

В Польше подняли истребители из-за якобы активности России на Украине

Фото: Getty Images/NurPhoto/Aleksander Kalka

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши были подняты в небо из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии.

Также были приведены в состояние готовности наземные силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

Ранее польские истребители поднимались на перехват российского самолета-разведчика Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, воздушное судно якобы выполняло полет с выключенным транспондером.

В качестве доказательства министр опубликовал фотографию самолета с бортовым номером RF-95671, принадлежащего Военно-космическим силам России, на фоне морской глади. В Оперативном командовании видов вооруженных сил Польши уточнили, что нарушения польских воздушных границ в ходе инцидента зафиксировано не было.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика