Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новоскелеватое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как подчеркнуло ведомство, освободить поселок смогли подразделения группировки войск "Восток".

При этом всего за сутки ВСУ потеряли около 1 340 военнослужащих в результате действий российских группировок войск.

Ранее российские военные нанесли удар по критической энергетической инфраструктуре ВСУ в Сумской области. Барражирующий боеприпас "Герань-2 Сикер" поразил подстанцию напряжением 330 киловольт в населенном пункте Конотоп. Целью атаки были энергомощности, обеспечивавшие работу военной промышленности.

Кроме того, ВС РФ дроном "Герань" уничтожили станцию заправки военной техники в Черниговской области. Основной целью стала автозаправочная станция, которая активно снабжала топливом военную автомобильную технику противника.

