ВС РФ поразили энергообъект и обесточили работавшие на ВСУ предприятия в Конотопе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по критической энергетической инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что барражирующий боеприпас "Герань-2 Сикер" поразил подстанцию напряжением 330 киловольт в населенном пункте Конотоп. Целью атаки были энергомощности, обеспечивавшие работу военной промышленности.

Ранее ВС РФ дроном "Герань" уничтожили станцию заправки военной техники в Черниговской области. Основной целью стала автозаправочная станция, которая активно снабжала топливом военную автомобильную технику противника.

Кроме того, в том же регионе ударом беспилотника "Герань-2 Сикер" был ликвидирован склад военно-технического имущества.