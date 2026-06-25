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Российские военные за сутки поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия", – уточнили в ведомстве.

Также Вооруженные силы РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Кроме того, российским военнослужащим удалось освободить 127 зданий в Константиновке в ДНР за сутки, уничтожив до 90 украинских военных. Это было сделано благодаря действиям штурмовых подразделений "Южной" группировки войск.

В Минобороны добавили, что сейчас продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части Константиновки. Уничтожено артиллерийское орудие ВСУ, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили "Геранями" используемые ВСУ автозаправочные станции в Николаевской области. В министерстве обороны подчеркнули, что регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику противника.

