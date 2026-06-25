Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число погибших при атаке ВСУ на Воронеж 22 июня увеличилось до 6, заявил губернатор региона Александр Гусев.

Тело последней пропавшей было найдено под завалами. В настоящий момент известно о 68 пострадавших. Поисковые работы на месте ракетной атаки завершены.

Гусев добавил, что в 4 больницах региона находится 21 пострадавший, несовершеннолетних среди нет. Другим госпитализация не потребовалась. Всем, кто получил ранения, оказали необходимую помощь.

В результате атаки были повреждены 10 многоквартирных домов, а в частном секторе зафиксировали повреждение кровли в 6 домовладениях. Помимо этого, было повреждено промышленное предприятие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте, а 23–25 июня в Воронежской области были объявлены днями траура.

