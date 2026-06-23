10 многоквартирных домов повреждены при падении обломков ракет в Воронеже

Фото: MAX/"ЧП Россия | Новости"

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж осколками ракеты были повреждены 10 многоквартирных домов. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем канале в MAX.

Он уточнил, что у зданий пострадали фасады и остекление. В частном секторе зафиксированы повреждения кровли в 6 домовладениях.

Кроме того, в администрацию города поступило около 50 заявлений от владельцев автомобилей, получивших повреждения.

ВСУ атаковали Воронеж в понедельник, 22 июня. Гусев сообщил о 5 погибших, еще несколько десятков человек обратились за медпомощью.

Также в результате атаки повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части города. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.