Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на Воронеж

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Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских сил на Воронеж. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Как уточнила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, дело открыли по пункту "б" части 3 статьи 205 УК из-за массированной атаки на промышленные и гражданские объекты Воронежа.

"Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Информация о количестве пострадавших уточняется", – добавила она.

Оперативные службы и следователи работают на месте происшествия. Они забирают предметы, которые важны для расследования. Все необходимые экспертизы проведут в ближайшее время.

Подчеркивается, что "действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка".

ВСУ атаковали Воронеж 22 июня. В пределах ряда улиц Железнодорожного района ввели режим ЧС.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о пяти погибших, еще несколько десятков человек обратились за медпомощью. Он заверил, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей, а получившим травмы – по 300 тысяч рублей.

В результате атаки повреждение получило промышленное предприятие в левобережной части города. Там произошел пожар, его потушили. Роспотребнадзор провел замеры воздуха, превышений концентрации опасных веществ не зафиксировано.

Кроме того, повреждены фасады и остекление 10 многоквартирных домов. В частном секторе повреждены 6 домов. Поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.