Режим ЧС введен на отдельных улицах Воронежа после атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал Readovka

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в пределах ряда улиц Железнодорожного района Воронежа после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, решение было принято по итогам заседания оперштаба. Меры введены для быстрого устранения последствий ударов.

Губернатор добавил, что специалисты продолжают осматривать территорию атакованного в городе предприятия. Число пострадавших уточняется, некоторые из них в крайне тяжелом состоянии.

Об атаке на Воронеж стало известно 22 июня. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, несколько жилых домов и автомобилей. Пострадали три человека.

После этого в левобережной части города временно ограничили движение транспорта. Проехать нельзя по участку Ленинского проспекта от улицы Остужева до улицы Димитрова.

