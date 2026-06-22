Производственные объекты и дома повреждены в результате атаки ВСУ по Воронежу

В результате атаки ВСУ на Воронеж повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, несколько жилых домов и автомобилей. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей", – добавил он.

На месте работают оперативные службы. В результате атаки также пострадали три мирных жителя, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Белгородской области на участке дороги Красная Яруга – Вязовое в результате атаки украинского FPV-дрона погиб водитель автобуса. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ, однако врачи не смогли спасти его.

До этого после атаки БПЛА эвакуировали жителей трех домов в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем властей.