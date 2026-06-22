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22 июня, 11:54

Происшествия

Водитель автобуса погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Водитель автобуса погиб после атаки украинского FPV-дрона в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на участке автодороги Красная Яруга – Вязовое в Краснояружском округе области. Сначала пострадавшего водителя в тяжелом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ. Врачи боролись за жизнь мужчины, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее после атаки БПЛА были эвакуированы жители трех многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Пострадавших в результате инцидента нет. Ситуация находится под контролем властей.

До этого украинские военные с помощью дронов сбросили взрывоопасные устройства на одном из участков трассы в ЛНР. Один из местных граждан заметил подозрительный предмет и захотел убрать его. В результате произошла детонация, из-за которой погибли два человека.

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