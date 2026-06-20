ВСУ сбросили взрывоопасное устройство на трассу в ЛНР

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Украинские военные с помощью дронов сбросили взрывоопасные устройства на одном из участков трассы в ЛНР. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Атака произошла в ночь на 20 июня. По словам главы республики, один из местных граждан заметил подозрительный предмет и захотел убрать его. В результате произошла детонация, из-за которой погибли два человека. Пасечник выразил соболезнования их родственникам.

Он также отметил, что на выходных по этой трассе, которая идет в сторону Ростовской области, проезжает большое количество транспорта, в том числе многие люди направляются на отдых.

На данный момент на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение транспорта до окончания инженерно-саперных работ. На месте задействованы профильные службы.

Пасечник попросил местных жителей при обнаружении взрывного устройства или части БПЛА ни в коем случае не приближаться к ним и не пытаться их перемещать своими силами. Он призвал граждан сообщать о находках по номеру 109.

Ранее участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей перекрывали из-за сброса гексакоптером "Баба-яга" мин. Снаряды, срабатывающие на движение, были разбросаны на проезжей части и у обочин.

В результате при их активации погиб водитель КАМАЗа, несколько машин получили повреждения. Водителей призывали быть предельно внимательными на дорогах.

