Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 12:35

Происшествия

ВСУ сбросили взрывоопасное устройство на трассу в ЛНР

Фото: MAX/"Леонид Пасечник"

Украинские военные с помощью дронов сбросили взрывоопасные устройства на одном из участков трассы в ЛНР. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Атака произошла в ночь на 20 июня. По словам главы республики, один из местных граждан заметил подозрительный предмет и захотел убрать его. В результате произошла детонация, из-за которой погибли два человека. Пасечник выразил соболезнования их родственникам.

Он также отметил, что на выходных по этой трассе, которая идет в сторону Ростовской области, проезжает большое количество транспорта, в том числе многие люди направляются на отдых.

На данный момент на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение транспорта до окончания инженерно-саперных работ. На месте задействованы профильные службы.

Пасечник попросил местных жителей при обнаружении взрывного устройства или части БПЛА ни в коем случае не приближаться к ним и не пытаться их перемещать своими силами. Он призвал граждан сообщать о находках по номеру 109.

Ранее участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей перекрывали из-за сброса гексакоптером "Баба-яга" мин. Снаряды, срабатывающие на движение, были разбросаны на проезжей части и у обочин.

В результате при их активации погиб водитель КАМАЗа, несколько машин получили повреждения. Водителей призывали быть предельно внимательными на дорогах.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика