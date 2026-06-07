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07 июня, 13:15

Происшествия

Взрывоопасные предметы обезвреживают на автодороге в Ленобласти

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Взрывоопасные предметы обезвреживают на участке трассы 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжье в Ленобласти. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

В связи с этим до завершения работ по этой дороге водители не смогут проехать. Именно поэтому для автомобилистов организованы альтернативные маршруты. Кроме того, запущены пассажирские автобусы по объездному маршруту.

"Ведется мониторинг наполняемости транспорта, в случае необходимости – на линию выйдут дополнительные автобусы", – сказано в сообщении.

При этом въезд в Большую Ижору и Лебяжье открыт.

Дрозденко попросил отнестись к введенным мерам с пониманием. Он пообещал, что работы по разминированию дорог будет реализованы настолько быстро, насколько это возможно.

Падение фрагментов БПЛА было зафиксировано в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленобласти 6 июня. Всего над регионом сбито 144 беспилотника.

В результате возле поселка Большая Ижора возникло возгорание. В связи с этим временно были приняты меры о частичной эвакуации более 600 человек, из них 325 граждан находились в пунктах временного размещения, а остальные уехали к родным.

Позднее возгорание ликвидировали и людям разрешили вернуться в свои дома. Однако известно, что в результате ЧП четыре человека пострадали, которые обратились к медикам. Троим, в том числе ребенку, была оказана помощь на месте, а еще одного человека госпитализировали.

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