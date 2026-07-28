Приемная кампания на бюджетные места в вузах РФ полностью завершится 20 сентября

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Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры – 20 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

В ведомстве уточнили, что для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок – не позднее 20 сентября.

Минобрнауки России предложило разработать новую цифровую платформу "Университеты", которая позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления в режиме онлайн. Эксперимент по внедрению сервиса может пройти с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2028 года.

Также министерство планирует завершить плавный переход вузов на новую модель образования до 2030 года. В пилотный проект входят 17 университетов. Новая система высшего образования предполагает отмену форматов "бакалавр" и "магистр". Вместо них в учебных заведениях появится базовое и специализированное высшее образование.