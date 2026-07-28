В МВД предупредили об ответственности родителей за преступления детей

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Родители обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми в результате противоправных действий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в MAX.

"Напоминаем: законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб", – написала представитель ведомства.

Волк также призвала граждан не выполнять требования и указания незнакомцев, какие бы предлоги они ни использовали. В случае если неизвестные пытаются склонить к противоправным действиям, она порекомендовала немедленно обратиться в полицию.

Пример такой ситуации ранее привела юрист Алла Георгиева. По ее словам, родителей могут привлечь к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних КоАП РФ в случае, если их дети ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы.

В частности, взрослых ожидают штрафы в размере от 500 до 2 000 рублей. Однако если из-за таких действий пострадало чужое имущество, то родителей могут обязать дополнительно выплатить ущерб.