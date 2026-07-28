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Новости

28 июля, 09:14

Происшествия

В Подмосковье мошенники обманули мужчину на 75 млн рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Злоумышленники похитили у 18-летнего жителя подмосковного Клина 75 миллионов рублей под предлогом оформления пропуска для явки в военкомат. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Сначала местному жителю позвонил якобы сотрудник военкомата и попросил назвать код из смс для оформления пропуска. После этого разговор прекратился. Через час с молодым человеком снова связались мошенники. Они заявили, что его аккаунт налогоплательщика взломан, а персональные данные использованы для перевода денег человеку, находящемуся в федеральном розыске. Неизвестные обвинили его в финансировании терроризма, указала представитель МВД.

Чтобы избежать ответственности, ему предложили задекларировать все сбережения и ценности, передав их курьеру. В первый день молодой человек отдал курьеру более 43 миллионов рублей. На следующий день другой курьер проник в квартиру и с помощью болгарки, кувалды и монтировки вскрыл сейф. Там находились деньги и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 75 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Полицейские установили личности всех курьеров и задержали их в Москве. Задержанные пояснили, что сами стали жертвами мошенников по аналогичной схеме. Один из подозреваемых рассказал, что после вскрытия сейфа передал содержимое знакомому, который ждал его в автомобиле каршеринга. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее в Москве 26-летний мужчина под влиянием мошенников вскрыл сейф отца и передал незнакомой девушке наличные и пять слитков золота по 20 граммов каждый на общую сумму более 13,3 миллиона рублей. Злоумышленники убедили его, что деньги необходимо срочно "задекларировать". Возбуждено уголовное дело.

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