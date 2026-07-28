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28 июля, 09:06

Общество

До 7 миллиметров осадков выпадет в Москве 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 7 миллиметров осадков выпадет в Москве вечером во вторник, 28 июля. Ожидаются грозовые дожди, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодняшний день столица начнет под влиянием теплого сектора циклона с центром над Скандинавией. Осадков в регионе не ожидается, а температура на 3–4 градуса превысит рамки климата", – рассказал синоптик.

Однако во второй половине дня погода начнет меняться: с запада подойдет холодный атмосферный фронт, который принесет на юг и запад Московской области очаги грозовых ливней и ограничит там прогрев.

В центр региона кратковременные дожди с грозами придут ближе к вечеру. По словам Леуса, в Москве выпадет от 2 до 7 миллиметров осадков, на западе и юге области – до 10–15 миллиметров. Температура воздуха в столице составит плюс 27–29 градусов, по области – плюс 24–29 градусов.

В среду, 29 июля, также прогнозируются дожди. Ночью столбики термометров покажут плюс 15–17 градусов, днем – плюс 18–20 градусов, добавил Леус.

Жара до 31 градуса тепла вернется в Москву в августе. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Центральной России установится купол высокого атмосферного давления, который обеспечит жителей региона ясным небом и теплом.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы 28 июля

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