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28 июля, 09:38

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Депутат Якубовский: жильцы дома могут расширить парковку путем общего собрания

В Госдуме рассказали, как жильцы могут расширить парковку во дворе дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жильцы многоквартирного дома могут на общем собрании принять решение о создании или расширении парковки во дворе, если территория относится к общему имуществу. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

В случае если земля относится к общедомовому имуществу, решение об обустройстве стоянки принимается исключительно на общем собрании собственников. В рамках общего обсуждения важно продемонстрировать проект парковки, объяснить, сколько денег потребуется и назначить ответственных за этой территорией.

Якубовский уточнил, что для вопросов благоустройства достаточно большинства голосов участников собрания. Однако для установки ограждений, шлагбаумов или изменения порядка использования земли необходимо не менее 2/3 от общего числа голосов всех собственников.

"Самого решения собрания недостаточно, если планируется расширять парковку за счет газона, вырубать деревья, проводить земляные работы или менять существующую схему движения", – уточнил депутат.

В таких случаях необходимо учитывать местные правила благоустройства и при необходимости согласовать работы с администрацией, владельцами инженерных сетей и другими уполномоченными органами.

По словам Якубовского, парковка не должна мешать проезду пожарных машин, доступу к коммуникациям, а также перекрывать тротуары и входы в дом. Также важно учитывать санитарные нормы и удобство для маломобильных граждан.

Если же прилегающая территория является муниципальной собственностью, а не частью придомового участка, жильцы не имеют права распоряжаться ею по своему усмотрению и для согласования работ необходимо направить запрос в органы местного самоуправления.

Ранее в Минтрансе России сообщили, что ведомство разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Россияне выберут дизайн новых городских указателей, которые появятся у образовательных, медицинских учреждений, а также торговых центров. Голосование за один из семи эскизов будет проведено на странице ведомства в MAX.

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