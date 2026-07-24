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24 июля, 10:23

Транспорт

Минтранс разработает знак парковки для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что указатель выделит такие места там, где они особенно важны – возле образовательных и медицинских учреждений, торговых центров.

При этом россияне сами смогут выбрать внешний вид знака, проголосовав за один из семи предложенных вариантов на странице ведомства в MAX. Самый популярный из них может появиться на дорогах.

Ранее Минпромторг РФ поддержал идею о бесплатной парковке для владельцев новых российских автомобилей в течение года. Этот срок предлагается отсчитывать с момента регистрации транспортного средства. В ведомстве планируют составить список моделей отечественного автопрома, на которые может распространиться эта мера.

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