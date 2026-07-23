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23 июля, 11:28

Транспорт

Почти 20 тысяч люксовых автомобилей эвакуировали в Москве с начала года

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Около 20 тысяч премиальных автомобилей переместили на спецстоянки эвакуаторы "Московского паркинга" с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, чаще всего эти машины были оставлены у запрещающих знаков, на тротуарах и на парковочных местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

Больше всего нарушений зафиксировано среди автомобилей марки BMW – 6,7 тысячи, Mercedes – 6 тысяч и Audi – 3,3 тысячи. Кроме того, 1,4 тысячи раз на штрафстоянки попадали автомобили Lexus, 1,1 тысячи раз – Land Rover, 737 раз – Porsche. Также перемещали машины марок Rolls-Royce, Maybach и Ferrari.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что правила парковки должны соблюдать абсолютно все водители. Нарушители мешают пешеходам и другим участникам движения. Кроме того, оставленный в неположенном месте автомобиль может стать причиной аварии.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что власти Москвы принимают активные меры для решения транспортного вопроса.

По словам градоначальника, с 2010 года число автомобилей в регионе выросло на 3 миллиона, превысив 9 миллионов. При этом стало в 5 раз меньше дней, во время которых было зафиксировано интенсивное дорожное движение с баллом выше 8.

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