Собянин: активно развиваем дорожную сеть для решения транспортного вопроса

Транспортный вопрос остается проблемой, но столичные власти принимают активные меры для его решения. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности правительства Москвы.

По его словам, с 2010 года количество автомобилей в столичном регионе выросло на 3 миллиона, превысив 9 миллионов.

"Если предположить, чтобы они все выехали на наши дороги, это была бы просто катастрофа. В настоящее время на дороги Москвы выезжает в обычное время 2,5 миллиона. Это такой более-менее нормальный трафик. Когда выезжает больше 3,5 миллиона, то уже мы видим проблемы", – сказал градоначальник.

При этом с 2010 года в 5 раз уменьшилось количество дней, во время которых отмечалось интенсивное дорожное движение с баллом выше 8. Для решения транспортных проблем в городе активно развивается дорожная сеть – общая доля новых дорог, выстроенных за последнее время, составила 30% от всей столичной уличной сети.

"В действующем городе это очень много. Но это не главное. Построили 70% от всех искусственных инженерных сооружений Москвы: тоннели, путепроводы, развязки и так далее. Это была проведена гигантская работа", – поделился Собянин.

Также появились хорды, которые уводят автомобильные потоки из центра столицы, включая Московский скоростной диаметр (МСД). Теперь по нему каждый день проезжает около 500 тысяч машин, что вывело его на второе место по объему трафика после МКАД.

"Как и во всех городах, так и в Москве, мы развиваем общественный транспорт, строим метрополитен, железную дорогу, трамваи, автобусы и так далее. Такси из какой-то локальной нишевой истории превратилось в массовый общественный транспорт, который перевозит уже около миллиона человек", – указал градоначальник.

Все это позволило изменить отношение граждан к общественному транспорту, благодаря чему уже свыше 70% людей в часы пик передвигаются на общественном транспорте. Также Собянин выразил надежду, что принимаемые меры помогут сбалансировать возрастающий объем автомобилизации среди россиян.

Ранее стало известно, что в Москве за последние 15 лет создали мощный транспортный каркас, который включает в себя 443 станции метро, МЦК, МЦД, а также МСД, другие хордовые трассы и вылетные магистрали.

Всего в городе введено более 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных и других мест приложения труда. Это позволило улучшить распределение рабочих мест по спальным округам и районам, что очень важно с точки зрения и трафика, и доступности мест работы.

