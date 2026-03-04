People: ребенок в США ожил спустя 5 часов после констатации его смерти

Фото: 123RF.соm/ronnarong

В штате Аризона (США) ребенок ожил через 5 часов после констатации смерти, сообщает aif.ru со ссылкой на People.

Согласно данным полицейского управления города Гилберт, экстренные службы были вызваны в частный дом 8 февраля. Звонивший рассказал, что ребенок тонул на заднем дворе в бассейне.

Сотрудники, прибывшие на место, оказали ребенку первую помощь и доставили его в больницу, однако через час он скончался. Смерть констатировали в 18:20. Однако через несколько часов, около 23:30, в полицейском управлении сообщили, что у ребенка появились признаки жизни. Малыша доставили в другую больницу, в результате его удалось спасти.

По словам врача скорой помощи Фрэнка ЛоВеккио, этот случай можно назвать чудом. Он объяснил, что необходимо быть абсолютно уверенным в том, что температура тела была нормальной и что нет сердцебиения, движений, артериального давления. Он добавил, что в этой истории "чего-то не хватает".

"Однако все может быть. В медицине никогда не говори "никогда", – подчеркнул ЛоВеккио.

Врач предположил, что, когда ребенка вытащили из бассейна, он сильно замерз. Возможно, из-за этого пульс был "едва различим".

Ранее житель тайской провинции Чианграй вернулся домой и обнаружил, что семья похоронила его две недели назад. Сразу после возвращения 48-летнего мужчины родственники обратились к властям для прояснения ситуации. В частности, они затребовали провести эксгумацию погребенного тела.

Выяснилось, что останки им привезли для проведения религиозных обрядов и последующих похорон еще в начале января. Однако причины, по которым они приняли чужого человека за своего родственника, остаются неясными.

