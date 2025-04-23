Женщина "воскресла" на собственных похоронах на Майорке

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Испанка, считавшаяся ранее мертвой, внезапно пришла в себя во время подготовки к собственным похоронам на Майорке, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Mirror.

Согласно данным источника, женщина поступила в больницу Хуана Марча де Буньола в тяжелом состоянии, где, несмотря на старания медиков, потеряла сознание. После этого ее объявили мертвой.

Вскоре тело испанки переместили в морг, где она провела несколько часов, пока родственники оформляли документы. Однако сотрудники похоронного бюро были ошеломлены, когда при осмотре обнаружили, что у женщины есть пульс. Более того, она начала двигать пальцами.

В результате пациентку в срочном порядке вернули в больницу для дальнейшего лечения. Сейчас проводится внутреннее расследование, в ходе которого будут установлены причины ошибочного объявления о ее смерти.

Схожий случай ранее произошел в Турции, когда 80-летний мужчина ожил во время собственных похорон. Инцидент произошел в одной из стамбульских мечетей Фатиха.

Во время подготовки к поминальной молитве раздался щелчок из гроба Халиты Байшу, после чего глава района Айвансарай Галип Акчай вскрыл гроб, нащупал пульс и вызвал скорую помощь. Медицинские бригады осмотрели мужчину и доставили его в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался.