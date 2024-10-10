NTV: в Турции 80-летний мужчина ожил во время своих похорон

Фото: EPA/ERDEM SAHIN

80-летний мужчина ожил во время собственных похорон в Турции. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на NTV.

Инцидент произошел в одной из стамбульских мечетей Фатиха. Во время подготовки к поминальной молитве прихожане услышали щелчок из гроба 80-летнего Халиты Байшу. Глава района Айвансарай Галип Акчай заподозрил, что мужчина может быть жив, поэтому он вскрыл гроб и нащупал пульс.

"Вызвали скорую. Медицинские бригады открыли гроб, осмотрели его и доставили в больницу", – добавил глава района.

Однако, по его словам, несмотря на оказанную медиками помощь, 80-летний мужчина все-таки умер в больнице.

Случаи внезапного "воскрешения" уже происходили ранее. Так, в Индии считавшаяся умершей девушка вернулась домой через шесть дней после своих похорон. Оказалось, что все это время она находилась в отъезде.

