Девушка вернулась домой через неделю после своих "похорон"

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Девушка в Индии обратилась в полицию через шесть дней после того, как ее якобы похоронили. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. 27 июля здесь нашли женский труп, спрятанный в чемодан. При этом в ходе следствия была найдена семья, члены которой опознали в погибшей сво родственницу.

В убийстве следователи обвинили мужа девушки и его родителей, которые ранее издевались над невесткой.

Семья умершей провела церемонию похорон, но оказалось, что индианка жива. Она обратилась в полицию и заявила, что все это время находилась в соседнем городе, причем об отъезде никого не предупреждала.

Вследствие новых обстоятельств дела полиция сняла обвинения с мужа девушки и его родителей.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Египте нашли живым похороненного четыре месяца назад мужчину. Родственники провели церемонию прощания, не дождавшись результатов ДНК-экспертизы, однако пропавший родственник нашелся.

