Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии

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В Индии новорожденная девочка заплакала на собственных похоронах, сообщает "Газета.ру".

Врачи признали ребенка мертвым сразу после родов. Медсестра завернула девочку в полиэтиленовый пакет и отдала матери.

Когда новорожденную собирались предать земле, она внезапно пришла в себя. Родственники сразу же вызвали скорую помощь, однако врачи ехали более полутора часов, и ребенок за это время скончался.

Родители девочки обвиняют медиков в халатности, однако последние отрицают вину, делая акцент на том, что семья забрала ребенка из учреждения без официальной констатации смерти.

В мае сообщалось, что в Индии родители похоронили заживо свою новорожденную дочь, думая, что она умерла. Инцидент произошел в штате Гуджарат. На следующее утро после случившегося ребенка нашел прохожий, девочку выкопали и отвезли в поликлинику. Оказалось, что девочка родилась на 2,5 месяца раньше обычного срока. Поскольку в этой больнице не было реанимации для новорожденных, врач рекомендовал отвезти дочь в частную клинику.

По дороге родители заметили, что ребенок не шевелится. Тогда они решили похоронить ее. Спасенного младенца доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось – через 30 часов девочка скончалась.

В январе жительница Индии, которую врачи признали умершей, пришла в себя во время похорон. Малату Чаугули госпитализировали с сильным жаром. Через несколько часов она потеряла сознание, и врачи, не сумев реанимировать ее, констатировали смерть.

Родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней. Однако неожиданно "умершая" открыла глаза и приподнялась. Как оказалось, женщина находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.