В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

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Жительница Индии, которую врачи признали умершей, пришла в себя во время похорон, сообщает The Hindu.

Инцидент произошел в индийском штате Карнатака. Малату Чаугули госпитализировали с сильным жаром. Через несколько часов она потеряла сознание, и врачи, не сумев реанимировать ее, констатировали смерть.

Родственники Чаугули забрали тело домой и положили перед входом, чтобы все желающие могли проститься с ней. Однако неожиданно "умершая" открыла глаза и приподнялась.

Как оказалось, женщина находилась в коме, а действия медиков признали врачебной ошибкой.

В октябре сообщалось, что житель индонезийской деревни Гесикан вернулся домой спустя семь часов после собственных похорон.

Мужчину объявили мертвым после ДТП с участием его мотоцикла. В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, что не позволило его распознать близким людям.

Транспортное средство было зарегистрировано на него, поэтому полиция передала его тело родственникам, которое позднее было похоронено. Однако спустя некоторое время владелец мотоцикла вернулся домой. По его словам, незадолго до трагедии он занял деньги у своего товарища, оставив взамен ему свой мотоцикл.