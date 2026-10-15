Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 09:37

Шоу-бизнес

Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко во второй раз стала мамой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kaleycuoco

В семье актрисы Кейли Куоко и Тома Пелфри произошло пополнение – у пары родилась вторая дочь. Новостью супруги поделились Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девочка появилась на свет 12 октября. Родители назвали ее Филомена Кармин Боби Пелфри, а в публикации актриса также ласково обратилась к ней по имени Фило.

"И снова нет слов, чтобы описать это чувство. Какое же это благословение! Мы так благодарны за это безумное, дикое, полное взлетов и падений путешествие, которое привело нас к нашей малышке Фило! Теперь наша семья официально в полном составе. Время забирать сестренку Матильды домой!" – написала актриса.

Ее отношения с Пелфри начались в 2022 году. О романе пара рассказала публике спустя месяц после знакомства. Теперь супруги воспитывают двух дочерей.

Ранее у актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился сын. Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34. Для 30-летней Моряк ребенок стал третьим, а для ее 42-летнего супруга – пятым. Имя ребенка родители пока не раскрывают, но намекнули, что оно будет начинаться на букву Э.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика