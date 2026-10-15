Звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко во второй раз стала мамой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kaleycuoco

В семье актрисы Кейли Куоко и Тома Пелфри произошло пополнение – у пары родилась вторая дочь. Новостью супруги поделились Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Девочка появилась на свет 12 октября. Родители назвали ее Филомена Кармин Боби Пелфри, а в публикации актриса также ласково обратилась к ней по имени Фило.

"И снова нет слов, чтобы описать это чувство. Какое же это благословение! Мы так благодарны за это безумное, дикое, полное взлетов и падений путешествие, которое привело нас к нашей малышке Фило! Теперь наша семья официально в полном составе. Время забирать сестренку Матильды домой!" – написала актриса.

Ее отношения с Пелфри начались в 2022 году. О романе пара рассказала публике спустя месяц после знакомства. Теперь супруги воспитывают двух дочерей.

Ранее у актрисы Лизы Моряк и режиссера Сарика Андреасяна родился сын. Мальчик появился на свет 3 сентября в 22:34. Для 30-летней Моряк ребенок стал третьим, а для ее 42-летнего супруга – пятым. Имя ребенка родители пока не раскрывают, но намекнули, что оно будет начинаться на букву Э.