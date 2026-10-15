Ветеринар Романов: резкое молчание попугая может указывать на депрессию

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Если говорящий попугай внезапно замолчал или стал произносить слова реже, это может свидетельствовать о стрессе или начале заболевания. Об этом Агентству "Москва" сообщил кандидат биологических наук, главный ветеринарный врач и основатель госпиталя птиц "Зеленый попугай" Владимир Романов.

По словам специалиста, при выяснении причин изменений в поведении птицы важно установить, когда именно она стала меньше говорить. Ветеринар учитывает этот срок при сборе анамнеза, поскольку он может указывать на начало болезни.

Романов также отметил, что прямой связи между осенним сокращением светового дня и депрессией у попугаев нет.

При подавленном состоянии птице важно уделять больше внимания и регулярно давать ей возможность летать. Если питомец сам ищет общения, но не получает ответной реакции от владельца, это может сказываться на его состоянии. Еще один фактор – длительное пребывание в клетке без возможности свободно двигаться и получать новые стимулы, необходимые для работы мозга.

Ветеринар советует выпускать попугая из клетки каждый день на один-два часа, предварительно научив его возвращаться по команде хозяина. При этом оставлять птицу без присмотра во время полета не следует, так как она может забраться в опасное место, повредить вещи, перегрызть провода или попасть в холодильник.

"Там час-два, чтобы он хотя бы полетал, потому что для них очень важны вообще, на самом деле, упражнения с крыльями", – заключил Романов.

Ранее ветеринары в Долгопрудном помогли вывести птенца какаду-инка (Cacatua leadbeateri). Это один из самых редких видов попугаев в мире.

К специалистам обратился местный заводчик экзотических птиц. Они использовали профессиональный инкубатор и полностью контролировали процесс от закладки яйца до самого появления.