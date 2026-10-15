Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 09:52

Общество
Главная / Новости /

Ветеринар Романов: резкое молчание попугая может указывать на депрессию

Ветеринар объяснил, почему говорящий попугай может внезапно замолчать

Фото: depositphotos/Anry01

Если говорящий попугай внезапно замолчал или стал произносить слова реже, это может свидетельствовать о стрессе или начале заболевания. Об этом Агентству "Москва" сообщил кандидат биологических наук, главный ветеринарный врач и основатель госпиталя птиц "Зеленый попугай" Владимир Романов.

По словам специалиста, при выяснении причин изменений в поведении птицы важно установить, когда именно она стала меньше говорить. Ветеринар учитывает этот срок при сборе анамнеза, поскольку он может указывать на начало болезни.

Романов также отметил, что прямой связи между осенним сокращением светового дня и депрессией у попугаев нет.

При подавленном состоянии птице важно уделять больше внимания и регулярно давать ей возможность летать. Если питомец сам ищет общения, но не получает ответной реакции от владельца, это может сказываться на его состоянии. Еще один фактор – длительное пребывание в клетке без возможности свободно двигаться и получать новые стимулы, необходимые для работы мозга.

Ветеринар советует выпускать попугая из клетки каждый день на один-два часа, предварительно научив его возвращаться по команде хозяина. При этом оставлять птицу без присмотра во время полета не следует, так как она может забраться в опасное место, повредить вещи, перегрызть провода или попасть в холодильник.

"Там час-два, чтобы он хотя бы полетал, потому что для них очень важны вообще, на самом деле, упражнения с крыльями", – заключил Романов.

Ранее ветеринары в Долгопрудном помогли вывести птенца какаду-инка (Cacatua leadbeateri). Это один из самых редких видов попугаев в мире.

К специалистам обратился местный заводчик экзотических птиц. Они использовали профессиональный инкубатор и полностью контролировали процесс от закладки яйца до самого появления.

Читайте также


животныеобщество

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика