ФСБ задержала подданного Швеции за незаконное пересечение границы России

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Силовики задержали подданного Швеции за незаконное пересечение границы России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, его задержали в Псковской области. Он ехал в Россию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах.

В ведомстве отметили, что в феврале – июне иностранец на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной на территории России террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона.

"Имеются документы, подтверждающие его участие в боевых действиях против нашей страны в составе ВСУ", – подчеркнули в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации"). Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и статье 359 ("Наемничество").

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Сахалинской области корреспондента японской газеты Hokkaido Shimbun, аккредитованного при МИД России.

По данным ведомства, журналист по заданию национальной разведки собирал сведения об обороноспособности страны, чтобы передать их зарубежным спецслужбам. Он пытался улететь из России, но его задержали перед вылетом и доставили в Москву, там его заключили под стражу.

В МИД России отметили, что произошедшее дополнительно омрачает и без того деградировавшие российско-японские отношения, причиной чему – антироссийский курс японских властей и их нежелание слышать предупреждения Москвы о рисках ремилитаризации Японии.