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14 октября, 09:29

Политика

Захарова назвала задержание японского журналиста за шпионаж не первым подобным случаем

Фото: vk.ru/mid

Задержание японского корреспондента по подозрению в шпионаже не стало первым подобным случаем за последнее время. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам дипломата, ранее российская сторона неоднократно предупреждала Японию о недопустимости подобной деятельности и несовместимости журналистики с использованием профессионального статуса для прикрытия шпионажа.

"По сути, в нынешний период это было впервые, когда это все было представлено широкой аудитории", – отметила Захарова.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Сахалинской области корреспондента японской газеты Hokkaido Shimbun, аккредитованного при МИД РФ.

По данным ведомства, журналист по заданию национальной разведки собирал сведения об обороноспособности страны, чтобы передать их зарубежным спецслужбам. Он пытался улететь из России, но был задержан перед вылетом и доставлен в Москву, где его заключили под стражу.

В МИД РФ отметили, что произошедшее дополнительно омрачает и без того деградировавшие российско-японские отношения, причиной чему – антироссийский курс японских властей и их нежелание слышать предупреждения Москвы о рисках ремилитаризации Японии.

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