МИД РФ: попытки Токио использовать журналистов для подрыва безопасности вызывают сожаление

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в РФ, для сбора информации в целях подрыва безопасности государства вызывают у Москвы сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

"Не можем не указать на то, что сегодняшнее событие не единичный случай", – указала дипломат.

Она также подчеркнула, что инцидент еще больше омрачает российско-японские отношения, учитывая общую деградацию двустороннего сотрудничества из-за антироссийского курса японских властей, а также нежелания Токио прислушиваться к Москве об опасности ремилитаризации Японии.

"В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России", – резюмировала Захарова.

Ранее в ФСБ сообщили, что на территории Сахалинской области был задержан корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun, аккредитованный при МИД РФ. Выяснилось, что он по заданию национальной разведки собирал и хранил сведения об обороноспособности страны.

Эту информацию он должен был передать зарубежным спецслужбам для использования против безопасности России. Журналист попытался покинуть территорию РФ, но был задержан перед вылетом, а затем доставлен в Москву. Его заключили под стражу.