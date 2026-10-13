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13 октября, 20:50

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МИД РФ: попытки Токио использовать журналистов для подрыва безопасности вызывают сожаление

В МИД РФ прокомментировали задержание японского журналиста из-за шпионажа

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Попытки Токио задействовать своих корреспондентов, находящихся в РФ, для сбора информации в целях подрыва безопасности государства вызывают у Москвы сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

"Не можем не указать на то, что сегодняшнее событие не единичный случай", – указала дипломат.

Она также подчеркнула, что инцидент еще больше омрачает российско-японские отношения, учитывая общую деградацию двустороннего сотрудничества из-за антироссийского курса японских властей, а также нежелания Токио прислушиваться к Москве об опасности ремилитаризации Японии.

"В очередной раз призываем официальный Токио одуматься и изменить свой подход, отказавшись от враждебных шагов в отношении России", – резюмировала Захарова.

Ранее в ФСБ сообщили, что на территории Сахалинской области был задержан корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun, аккредитованный при МИД РФ. Выяснилось, что он по заданию национальной разведки собирал и хранил сведения об обороноспособности страны.

Эту информацию он должен был передать зарубежным спецслужбам для использования против безопасности России. Журналист попытался покинуть территорию РФ, но был задержан перед вылетом, а затем доставлен в Москву. Его заключили под стражу.

ФСБ задержала на Сахалине японского журналиста по подозрению в шпионаже

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