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13 октября, 19:46

Происшествия

Задержанный японский журналист хранил материалы о подготовке Токио к биоатакам на СССР

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Японский журналист, задержанный на Сахалине за шпионаж, хранил копии документов ФСБ о бактериологической войне Токио против СССР. Об этом стало известно из кадров обыска у журналиста, обнародованных ФСБ.

Среди документов журналиста находились распечатанные фотокопии спецсообщения ФСБ, обнародованного в 2025 году. Документ озаглавлен "О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР". Это спецсообщение в начале февраля 1947 года направил начальник Управления МВД СССР по Хабаровскому краю Иван Долгих уполномоченному МГБ СССР по Дальнему Востоку Сергею Гоглидзе.

В нем отмечалось, что в годы Второй мировой войны японские военные, готовя нападение на Советский Союз с маньчжурского плацдарма, активно разрабатывали бактериологические средства массового уничтожения людей. Речь шла об отряде № 731, где ставили опыты по заражению людей чумой, сибирской язвой, холерой, тифом и другими возбудителями болезней.

Корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun был задержан на территории Сахалинской области по подозрению в шпионаже. По версии ФСБ, он собирал и хранил сведения об обороноспособности страны. Кроме прочего, он искал сведения об участниках специальной военной операции из числа жителей Курильских островов.

Эту информацию он должен был передать зарубежным спецслужбам для использования против безопасности России. В отношении японца возбуждено уголовное дело о шпионаже, суд заключил его под стражу.

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