13 октября, 18:47Происшествия
Японский журналист собирал сведения об участниках СВО из числа жителей Курил
Фото: depositphotos/Grigorenko
Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun собирал сведения об участниках специальной военной операции из числа жителей Курильских островов. Об этом говорится в видеокомментарии, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Журналист действовал по заданию национальной разведки, намереваясь передать полученную информацию соответствующим структурам Японии.
По словам оперативного сотрудника ФСБ, решение о пресечении противоправной деятельности приняли после того, как изучили активность японца, нехарактерную для аккредитованного журналиста. Задержанный признавался своему близкому окружению в контактах с японской разведкой.
"Получение иностранным государством собранных сведений несет реальный ущерб обороноспособности нашей страны", – подчеркнул сотрудник ведомства.
ФСБ также опубликовала видео задержания журналиста в гостиничном номере. На кадрах видно содержимое его чемодана, среди которого находились документы с грифом "для служебного пользования" на русском языке.
Силовики задержали японского журналиста на территории Сахалинской области. Мужчина пытался покинуть российскую территорию, но был задержан накануне вылета.
В отношении японца возбудили уголовное дело о шпионаже. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.