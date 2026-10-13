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13 октября, 18:47

Происшествия

Японский журналист собирал сведения об участниках СВО из числа жителей Курил

Фото: depositphotos/Grigorenko

Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты Hokkaido Shimbun собирал сведения об участниках специальной военной операции из числа жителей Курильских островов. Об этом говорится в видеокомментарии, распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Журналист действовал по заданию национальной разведки, намереваясь передать полученную информацию соответствующим структурам Японии.

По словам оперативного сотрудника ФСБ, решение о пресечении противоправной деятельности приняли после того, как изучили активность японца, нехарактерную для аккредитованного журналиста. Задержанный признавался своему близкому окружению в контактах с японской разведкой.

"Получение иностранным государством собранных сведений несет реальный ущерб обороноспособности нашей страны", – подчеркнул сотрудник ведомства.

ФСБ также опубликовала видео задержания журналиста в гостиничном номере. На кадрах видно содержимое его чемодана, среди которого находились документы с грифом "для служебного пользования" на русском языке.

Силовики задержали японского журналиста на территории Сахалинской области. Мужчина пытался покинуть российскую территорию, но был задержан накануне вылета.

В отношении японца возбудили уголовное дело о шпионаже. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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