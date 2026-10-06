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06 октября, 12:18

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NHK: власти Японии экстрадировали в ФРГ подозреваемого в кибератаках россиянина

В Японии арестован подозреваемый в кибератаках россиянин

Фото: 123RF.com/elnur

Полиция Японии арестовала россиянина, который, по данным следствия, может являться одним из основных участников международной группы кибермошенников Qilin. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.

В начале октября 28-летнего гражданина РФ передали властям Германии. Немецкая сторона ведет расследование деятельности Qilin в связи с инцидентом, который причинил ущерб местной компании.

СМИ уточнили, что Токио и Берлин также проводили совместное расследование. В ходе него японские власти получили информацию, что подозреваемый находится в их стране. В результате в мае россиянина удалось задержать в Осаке.

Кибергруппировка на протяжении нескольких лет совершала атаки с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники нанесли значительный ущерб предприятиям по всему миру. В 2025-м Qilin взяла на себя ответственность за масштабную кибератаку на японского производителя напитков Asahi Group Holdings, похитив данные из сетевой системы компании.

Ранее пророссийский хакер PalachPro заявил об успешной кибератаке на серверы украинской компании Dolya Communication System – ведущего поставщика средств связи и товаров военного назначения для ВСУ, СБУ и нацгвардии Украины.

По словам хакера, в результате масштабной DDoS-атаки и других воздействий были заблокированы серверы и файловый менеджер компании, нарушена работа ключевых коммуникационных сервисов, включая почту, файловый обмен и мессенджер ВСУ Sonata, а также заблокирован доступ к сайту и внутреннему документообороту, в том числе к пополнению базы данных новыми заказами от украинских силовиков.

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