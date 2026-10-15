15 октября, 09:38Транспорт
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей призвали пересесть с автомобилей на городской транспорт из-за дождя в четверг, 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в городе местами идет дождь. Движение на дорогах столицы оценивается в 5 баллов. Из-за осадков средняя скорость на дорогах может снижаться.
Водителей попросили не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными за рулем.
Интенсивное движение наблюдается на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в центр, а также на внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста и на внешней стороне ТТК у Нижегородской эстакады.
Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что дожди в столице не должны вызвать подтопления улиц. Эксперт также отметила, что осенние осадки отличаются от летних интенсивностью и продолжительностью.