Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей призвали пересесть с автомобилей на городской транспорт из-за дождя в четверг, 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в городе местами идет дождь. Движение на дорогах столицы оценивается в 5 баллов. Из-за осадков средняя скорость на дорогах может снижаться.

Водителей попросили не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными за рулем.

Интенсивное движение наблюдается на Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в центр, а также на внутренней стороне ТТК в районе Бережковского моста и на внешней стороне ТТК у Нижегородской эстакады.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова заявила, что дожди в столице не должны вызвать подтопления улиц. Эксперт также отметила, что осенние осадки отличаются от летних интенсивностью и продолжительностью.