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14 октября, 14:13

Общество

Воздух прогреется до 17 градусов в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепление до 17 градусов ожидается в Москве в предстоящие выходные дни. Об этом RT сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбики термометров прогреются до 12–17 градусов в воскресенье, 18 октября. При этом 14-го и 15-го числа в столице будут осадки.

"В ночь на четверг опять дожди, местами по Московской области сильные. Днем – небольшие и умеренные дожди", – подчеркнула синоптик.

Ночная температура 15 октября в столице окажется в районе 7–9 градусов, в дневные часы она составит от 10 до 12 градусов. В пятницу, 16 октября, атмосферное давление вырастет и погоду будет определять антициклон. В этот день осадков не будет, а термометры покажут значения от 14 до 16 градусов. Примерно такая же погода прогнозируется и в субботу, 17-го числа, добавила Позднякова.

Дожди накрыли Москву 14 октября. На фоне непогоды в столице действует желтый уровень погодной опасности. Он продлится до 21:00. В отдельных районах города за день может выпасть до 10 миллиметров осадков.

В связи с этим москвичам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта. Из-за дождя на улицах столицы дежурят оперативные бригады и специализированная техника ГУП "Мосводосток".

Синоптики ожидают много оттепелей зимой в Москве

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