Желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве желтый уровень введен с 13:00 до 21:00 14 октября. В Подмосковье предупреждение начнет действовать с 09:00 и продлится сутки.

По данным синоптиков, дожди ожидаются в зоне малоподвижного атмосферного фронта. В отдельных районах столицы за день может выпасть до 10 миллиметров осадков. Это соответствует примерно 10 литрам дождевой воды на каждый квадратный метр поверхности.

Температура воздуха в Москве 14 октября составит от 9 до 11 градусов тепла. В Московской области ожидается от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с северной четверти со скоростью 5–10 метров в секунду.

