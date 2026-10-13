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13 октября, 20:01

Транспорт

Москвичей призвали использовать общественный транспорт из-за дождя 14 октября

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Горожанам и гостям Москвы в среду, 14 октября, рекомендуется не пользоваться личным автотранспортом и пересесть на метро. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, дождь начнется утром 14-го числа и будет идти до конца дня. В ведомстве отметили, что метро сделает поездку комфортной и безопасной.

Тем, кто не может обойтись без авто, напомнили о правилах: перед выездом нужно проверить работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости. За рулем не стоит отвлекаться на телефон. Также рекомендуется снизить скорость и держать дистанцию – тормозной путь на мокрой дороге увеличивается. Тормозить перед пешеходными переходами следует заранее. Особую осторожность нужно проявлять на спусках и подъемах, мостах и эстакадах.

Если дождь усилится и видимость ухудшится, в Дептрансе советуют остановиться в безопасном месте и переждать непогоду. Пешеходов просят переходить дорогу только по переходам, убедиться, что водители их видят, и дождаться полной остановки автомобилей.

В связи с неблагоприятными прогнозами в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 13:00 до 21:00 14-го числа. Оно актуально и для Подмосковья, однако там уровень опасности вступит в силу с 09:00 14 октября и будет сохраняться до 09:00 15 октября.

В МЧС также призвали водителей выбирать безопасные места для парковки и соблюдать осторожность за рулем. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

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