МЧС предупредило о сильном дожде в Москве 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 14 октября, в Москве местами ожидаются сильные осадки – дождь прогнозируется с 09:00 до 21:00. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по столице в МАХ.

Ведомство рекомендовало водителям выбирать безопасные места для парковки и соблюдать осторожность за рулем. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам 101 или 112. Также работает телефон доверия московского управления МЧС 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что до пятницы, 16 октября, в Москве сохранится теплая, но дождливая погода. Днем со вторника по четверг температура составит от 9 до 14 градусов, а в пятницу воздух прогреется до 15–17 градусов.

Самая холодная ночь ожидается в четверг, когда столбики термометров опустятся до 2–7 градусов. В остальные ночи прогнозируется от 4 до 9 градусов. Также в столице будет расти атмосферное давление, которое к пятнице достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

