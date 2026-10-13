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13 октября, 11:47

Общество

Золотая осень в Москве завершится 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие сутки в столице начнется период глубокой осени, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По его прогнозу, переход произойдет 14 октября, в праздник Покрова. Подобное совпадение в Москве наблюдается примерно раз в 10 лет.

Среда станет самым холодным и дождливым днем с начала октября. По словам синоптика, за сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков, а температура воздуха составит от 6 до 9 градусов, что соответствует климатической норме для этого месяца.

В четверг, 15 октября, дожди постепенно ослабнут. До середины дня ожидаются умеренные осадки, объем которых может достигнуть еще 9 миллиметров, после чего они прекратятся. Днем воздух прогреется до 8–11 градусов.

Ранее столичный Дептранс предупредил водителей об ухудшении погоды в Москве 13 октября. Из-за дождя и температуры не выше 13 градусов автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров. Особую осторожность призвали проявлять на мостах, эстакадах, спусках и подъемах, а перед пешеходными переходами – заранее снижать скорость. При ухудшении видимости водителям посоветовали остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения условий.

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 октября

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