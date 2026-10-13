Водителей призвали быть внимательными из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов в Москве предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В городе во вторник, 13 октября, местами идет дождь, температура воздуха не превысит 13 градусов. Поэтому водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон за рулем. Особую осторожность следует проявлять на спусках и подъемах, мостах и эстакадах.

Перед пешеходными переходами необходимо заранее тормозить и убеждаться, что пешеход заметил автомобиль. Также важно держать дистанцию и избегать резких маневров. Если видимость на дороге ухудшилась, водителям советуют по возможности остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды.

Наиболее интенсивные дожди и самая низкая температура за неделю ожидаются в столице в среду, 14 октября. Количество выпавших осадков может достигнуть 18,5 литра на квадратный метр.

Вместе с тем синоптики сообщили о возвращении теплой погоды с четверга, 15 октября. Согласно прогнозам, ночью температура составит от 5 до 10 градусов, а днем – от 11 до 16 градусов.