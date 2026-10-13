Дожди и до 13 градусов тепла ожидается в Москве 13 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во вторник, 13 октября, в Москве будет облачно, местами пройдет дождь, а температура воздуха не превысит 13 градусов. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы столбики термометров покажут от 11 до 13 градусов. К ночи на среду, 14 октября, похолодает до 7 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем ожидается от 9 до 14 градусов. В ночь температура может опуститься до 5 градусов.

Ранее синоптики сообщили о возвращении в Москву теплой погоды с четверга, 15 октября. По прогнозу ведущего метеоролога Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, ночью температура составит от 5 до 10 градусов, а днем – от 11 до 16 градусов. Преимущественно осадков не ожидается.