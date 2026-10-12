Роскачество: зонт следует сушить только в сложенном виде

12 октября, 13:59Общество
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Сушить зонт необходимо только в сложенном, но не свернутом виде, подвешивая его куполом вниз вдали от источников тепла, рассказали News.ru специалисты Роскачества.
Как отметили эксперты, сезон дождей – время задуматься о надежном зонте. Вопреки стереотипу, долговечность аксессуара зависит не от цены, а от знания его устройства и правильного ухода.
Главное правило долговечности – чем меньше движущихся деталей, тем дольше служба, пояснили специалисты. Самыми ненадежными зонтами являются "ультралегкие телескопы с большим числом сложений". Прочнее всего – зонты-трости с увеличенным количеством спиц и системой "антиветер".
Кроме того, в Роскачестве порекомендовали периодически мыть купол зонта мягким шампунем под душем и очищать ручку, которая контактирует с улицей.
При правильной эксплуатации зонт может прослужить до 10 лет, а при небрежном обращении – меньше года. Покупать устройство лучше в проверенных магазинах, которые дорожат репутацией и дают гарантию на продукцию.
Ранее сообщалось, что во время грозы безопаснее использовать дождевик, а не зонт, поскольку его металлические элементы могут привлечь молнию. Ученый Алексей Елисеев пояснил, что молния обычно поражает проводящие предметы, вытянутые вверх или быстро движущиеся.