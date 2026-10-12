Роскачество: зонт следует сушить только в сложенном виде

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Сушить зонт необходимо только в сложенном, но не свернутом виде, подвешивая его куполом вниз вдали от источников тепла, рассказали News.ru специалисты Роскачества.

Как отметили эксперты, сезон дождей – время задуматься о надежном зонте. Вопреки стереотипу, долговечность аксессуара зависит не от цены, а от знания его устройства и правильного ухода.

Главное правило долговечности – чем меньше движущихся деталей, тем дольше служба, пояснили специалисты. Самыми ненадежными зонтами являются "ультралегкие телескопы с большим числом сложений". Прочнее всего – зонты-трости с увеличенным количеством спиц и системой "антиветер".

Кроме того, в Роскачестве порекомендовали периодически мыть купол зонта мягким шампунем под душем и очищать ручку, которая контактирует с улицей.

При правильной эксплуатации зонт может прослужить до 10 лет, а при небрежном обращении – меньше года. Покупать устройство лучше в проверенных магазинах, которые дорожат репутацией и дают гарантию на продукцию.

Ранее сообщалось, что во время грозы безопаснее использовать дождевик, а не зонт, поскольку его металлические элементы могут привлечь молнию. Ученый Алексей Елисеев пояснил, что молния обычно поражает проводящие предметы, вытянутые вверх или быстро движущиеся.