Водителей в Москве предупредили об ухудшении видимости из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дождливая погода в Москве может осложнить дорожную обстановку: на мокром покрытии увеличивается тормозной путь, а видимость становится хуже, сообщил столичный Дептранс в МАХ.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов соблюдать меры предосторожности.

Перед выездом водителям рекомендуют убедиться, что дворники исправны, а в бачке достаточно омывающей жидкости. Во время движения важно соблюдать скоростной режим, сохранять дистанцию до других машин и заранее сбрасывать скорость перед пешеходными переходами. Также автомобилистам советуют не отвлекаться на телефон.

Если осадки усилятся и видимость существенно снизится, лучше остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погодных условий.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о дождливой погоде в Москве 12 октября. Днем прогнозировали от 16 до 18 градусов тепла. Ожидается южный ветер с переходом на западный со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.